Il Salisburgo batte il Pachuca e si prende la vetta del gruppo H

Il Salisburgo sorprende tutti con una vittoria emozionante contro il Pachuca, conquistando la vetta del Gruppo H. Con un 2-1 convincente, i padroni di casa austriaci superano avversari temibili, lasciando alle spalle grandi nomi come Real Madrid e Al-Hilal. Una prima giornata da favola che promette suspense e sorprese. A Cincinnati, a partire dalla mezzanotte italiana, va in scena il prossimo capitolo di questa entusiasmante competizione.

Vittoria per il Salisburgo, 2-1 contro il Pachuca. La squadra austriaca si prende la vetta del gruppo H, lasciando alle spalle Real Madrid e Al-Hilal. VITTORIA E PRIMO POSTO – Nel gruppo H, al termine della prima giornata, scala posizioni il Salisburgo, che batte il Pachuca e agguanta il primo posto, anche complice il pari all'esordio del Real Madrid contro l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. A Cincinnati, a partire dalla mezzanotte italiana, va in scena il match tra gli austriaci e i messicani. Primo tempo equilibrato, tant'è che bisogna aspettare il minuto 42 per vedere il primo gol della nottata: a segnarlo ci pensa l'israeliano Gloukh, che trasforma in gol un assist di Sulzbacher.

Risultati Mondiale per Club LIVE: Juve in vantaggio contro l’Al Ain con la rete di Kolo Muani, sospesa per maltempo Pachuca Salisburgo - Il Mondiale per Club entra nel vivo, regalando emozioni e sorprese in ogni match. La Juventus apre il suo cammino con una vittoria importante contro l’Al Ain, grazie alla rete di Kolo Muani, mentre il maltempo sospende l’incontro tra Pachuca e Salisburgo.

