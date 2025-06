Il ritorno di Barbara D’Urso in Rai | cosa aspettarsi

Dopo un’assenza che ha fatto discutere, Barbara D’Urso si prepara a tornare in Rai con otto prime serate, promettendo di catturare nuovamente l’attenzione del pubblico. Tra entusiasmo e polemiche, il suo ritorno è destinato a rivoluzionare la scena televisiva. Ma cosa possiamo davvero aspettarci da questa nuova avventura? Scopriamolo insieme su Donne Magazine.

RAI1: BARBARA D’URSO NELLA BOZZA PALINSESTI MA UN PARTITO VUOLE FARE SALTARE TUTTO - Dopo due anni di assenza dalle scene, Barbara d’Urso sembra pronta a tornare in grande stile su Rai1 con un nuovo show che promette di catturare il pubblico.

Barbara D’Urso, “Show nei palinsesti provvisori Rai”: ma scoppia la ''guerra' a Viale Mazzini. Perché; Barbara d'Urso in Rai? Dopo l'ultima spifferata sul suo ritorno in televisione adesso spunta una notizia; Barbara D’Urso sta davvero per tornare in tv? Come potrebbe essere questo come back, cosa aspettarci.

Barbara d’Urso verso Rai 1? Spunta il suo nome nei palinsesti 2025/2026 - Barbara d’Urso potrebbe essere pronta a sorprendere ancora una volta il pubblico italiano con un clamoroso ritorno, ma questa volta non su Mediaset. Come scrive quilink.it

Barbara d’Urso, ci siamo! Tutto pronto per il suo approdo in Rai: cosa condurrà - Barbara d’Urso tra le novità dei palinsesti della prossima stagione tv dell’Azienda Pubblica Sono passati ormai ben due anni dall’addio forzato di Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. Scrive msn.com