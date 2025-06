il ritorno della rwa primo show a luglio

Dopo un lungo silenzio, il ring di Roma torna a vibrar con energia e passione: la Rome Wrestling Academy, la storica federazione romana, riprende le scene con il suo imperdibile primo show del 2025, “RWA Back in Action”. Pronti a vivere un pomeriggio di emozioni e sfide epiche? Non mancate domenica 13 luglio all’OASI di Infernetto, dove la grande tradizione wrestling rivive più forte che mai!

Dopo anni di stop dall’ultimo Show, andato in scena nel 2016, torna in azione la Rome Wrestling Academy, prima storica federazione romana nata nei primi anni 2000, che ha visto salire sul suo ring lottatori come D3, Karim Brigante, Miss Monica, Roman Dinasty e molti altri, La federazione romana ha annunciato il suo primo Show del 2025, “RWA Back in Action”, in programma Domenica 13 Luglio a Infernetto (Roma), al Centro Sportivo Comunale “OASI AICS” in Via Varna 66 (Dettagli e Infoline Biglietti QUI ). Ecco i primi Match annunciati: Battle Royal Match Christian Gladio Vs Dave Blasco Vs Deimos Vs Fashion Gabriel Vs Flavio Augusto Vs Luca Bjorn Vs Luca Della Calce Vs Marcus Valentine Vs Mr. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net