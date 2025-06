Il Regno Unito depenalizza l’aborto fino alla nascita | l’ultima follia del progressismo d’Oltremanica

Nel cuore del dibattito politico britannico, una proposta rivoluzionaria scuote le fondamenta del sistema: la depenalizzazione dell’aborto fino alla nascita. Dopo un rapido voto alla Camera dei Comuni, l’Inghilterra, il Galles e la Scozia sono ormai vicini a una svolta senza precedenti, che apre nuove frontiere sui diritti riproduttivi. Un segnale forte di un progresso che rischia di cambiare radicalmente il volto del paesaggio sociale britannico.

Dopo appena due ore di dibattito, 379 deputati britannici hanno approvato alla Camera dei Comuni un emendamento al Crime and Policing Bill che depenalizza l'aborto in Inghilterra, Galles e Scozia. L'iniziativa, firmata dalla laburista Tonia Antoniazzi, passerà ora al vaglio della Camera dei Lord — che potrà solo ritardarne l'entrata in vigore —. Il segnale politico, dunque, è già inequivocabile: nel Regno Unito, l'interruzione volontaria di gravidanza non sarà più sanzionabile in alcun modo, come spiega la parlamentare conservatrice Rebecca Paul, «fino al momento della nascita».