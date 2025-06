Il mistero che avvolge Villa Pamphili si infittisce: il regista killer, Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, avrebbe ricevuto 800mila euro dal ministro Franceschini per un film. Lo scoop di “Open”, firmato da Franco Bechis, illumina nuovi inquietanti dettagli sulla tragica vicenda della bambina uccisa e sulle oscure connessioni dietro questa drammatica storia. Un’indagine che solleva domande cruciali sulla trasparenza e la responsabilità delle istituzioni italiane.

Lo scoop è del quotidiano online fondato da Enrico Mentana, “Open”, ma l’articolo è firmato da Franco Bechis e getta una ulteriore luce inquietante sulla drammatica vicenda della bambina uccisa aVilla Pamphili dal “regista” Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, forse responsabile anche della morte della sua compagna e madre della piccola, i dentificata oggi in Anastasia Trofimova, 28enne russa che studiava a Malta. Secondo la testata online, il killer di Villa Pamphili che era a Roma in cerca di finanziamenti per un film, aveva giĂ ottenuto un cospicuo “bottino” grazie al “tax credit” concessa dallo Stato nei governi rosso-verdi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it