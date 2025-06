Il regime ha reso internet inaccessibile in Iran

lavoro numerose piattaforme e servizi online. Questa drastica misura sembra più una strategia di controllo piuttosto che una risposta agli attacchi, sollevando preoccupazioni sulla libertà digitale e la trasparenza nel paese. La domanda ora è: quanto a lungo questa chiusura influenzerà la popolazione e il suo accesso all'informazione?

Da ieri pomeriggio, internet è diventato praticamente inaccessibile in Iran. Non sembra, tuttavia, che il problema sia dovuto ai bombardamenti di Israele; al contrario, tutto lascia pensare che si tratti di una scelta ben mirata del governo. Già da qualche giorno, le autorità avevano limitato il suo utilizzo, giustificando la decisione come necessaria, al fine di evitare attacchi informatici da parte di hacker israeliani, che avevano messo fuori uso diversi sportelli bancari. Da martedì sera la larghezza di banda era diminuita dell’80%, per essere poi azzerata e sostituita con una rete statale, che consente di entrare solo in siti approvati dal governo. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Il regime ha reso internet inaccessibile in Iran

