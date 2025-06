Il Qatar finanzia Hamas con il benestare di Netanyahu tra gli obiettivi mantenere il potere in Israele e indebolire l' Anp per conquistare Gaza

Dietro le quinte del complesso scenario mediorientale, emergono dettagli sorprendenti: il Qatar finanzia Hamas con il tacito accordo di Netanyahu, un gioco di potere volto a mantenere la sua influenza e indebolire l'Autorità Palestinese. Secondo fonti del deep state, il premier israeliano avrebbe lasciato Hamas al potere a Gaza, favorendo Doha nel suo supporto, per consolidare il suo controllo e puntare alla conquista della striscia senza oppositori. Una strategia sottile che rischia di rimodellare gli equilibri regionali.

Come emerso da alcune fonti del deep state verificate dal Giornale d'Italia, Benjamin Netanyahu avrebbe mantenuto Hamas al potere nella Striscia di Gaza lasciando che Doha lo finanziasse. Il motivo? Rimanere alla guida del governo di Tel Aviv e arrivare alla conquista della Striscia, senza oppositor. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Il Qatar finanzia Hamas con il benestare di Netanyahu, tra gli obiettivi mantenere il potere in Israele e indebolire l'Anp per conquistare Gaza

In questa notizia si parla di: hamas - netanyahu - potere - qatar

Israele, Netanyahu: “Nessuna tregua con Hamas dopo il previsto rilascio di un ostaggio” - Israele ha smentito le voci di un accordo per la liberazione dell'ostaggio israelo-americano Edan Alexander, ribadendo che non ci sono trattative in corso per un cessate il fuoco o la liberazione di prigionieri palestinesi.

Un’idea davvero geniale: usare l’ISIS contro Hamas. Direi che anche l’ultimo pretesto per continuare la guerra - combattere l’integralismo islamico - si va a far benedire. Netanyahu e la sua coalizione composta anche di violenti razzisti, stanno usando la guerr Vai su Facebook

Qatargate, Netanyahu ora ha il fiato corto; Il documento che scoperchia il vaso di Pandora di Netanyahu: sospetti soldi dal Qatar (che finanzia anche Hamas) e cittadini sorvegliati; Ronen Bar, capo dello Shin Bet: il licenziamento e l’ombra del “Qatargate”.

Soldi ad Hamas col benestare di Netanyahu: il ruolo del Qatar, tra il sostegno agli islamisti e la volontà di tenere buoni rapporti con gli Usa - consentire al Qatar di finanziare e rafforzare la presenza di Hamas a Gaza per danneggiare l’Autorità ... Da ilfattoquotidiano.it

Il governo Netanyahu e la mossa anti Hamas. "Arma una milizia con criminali e jihadisti" - Il premier israeliano Benjamin Netanyahu continua però a crederci. Scrive msn.com