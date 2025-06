Il punto prelievi chiude | È un servizio essenziale

La chiusura del punto prelievi presso la Casa della Salute di Badia al Pino ha scatenato un forte malcontento tra i cittadini e le autorità locali. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Andrea Tavarnesi, e il Partito Democratico si sono uniti nel chiedere con forza la riapertura immediata di questo servizio essenziale. Una decisione che, secondo le parole dell’azienda sanitaria, sarebbe solo temporanea, almeno fino a...

di Matteo Marzotti BADIA AL PINO Non si placa il grido di allarme attorno alla chiusura del punto prelievi presso la Casa della Salute di Badia al Pino. Dopo l’affondo dell’amministrazione comunale - guidata dal sindaco Andrea Tavarnesi - ecco che passa all’attacco anche il Partito Democratico del Comune della Valdichiana sulla questione della chiusura che stando a quanto spiegato dall’azienda sanitaria sarebbe solo temporanea, almeno fino a settembre. Di fatto però lo stop, spiegano amministrazione comunale e Partito Democratico, rischia di fatto di andare a ripercuotersi sulla normale attività quotidiana della struttura alla quale si rivolgono non solo gli abitanti di Civitella per svolgere i propri esami medici. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il punto prelievi chiude: "È un servizio essenziale"

