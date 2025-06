il progetto fotografico che ci porta in una nuova inquietante dimensione climatica

del nostro pianeta che sta lentamente mutando sotto i nostri occhi. Questo progetto ci invita a riflettere sulle conseguenze delle nostre azioni, svelando un nuovo orizzonte inquietante ma reale. Preparatevi a guardare il mondo da una prospettiva inedita, che ci sfida a confrontarci con il cambiamento climatico in modo piĂą profondo e consapevole. Un viaggio visivo che non lascia indifferenti.

La fotografia, per definizione, tenta di catturare il presente. Ma Atlas of the New World, progetto di Edoardo Delille e Giulia Piermartiri, vuole fare un passo in piĂą e portarci in una dimensione poco invitante, ma vera. Ogni immagine della collezione è l'esito della sovrapposizione di due scatti attraverso un gioco di flash e proiezioni; la realtĂ presente e lo scenario futuro (inevitabilmente plasmato dall'attuale inazione climatica) si fondono per creare un ibrido temporale in cui è possibile notare l'impatto del riscaldamento globale sulla nostra quotidianitĂ , sul nostro destino.