Il progetto colonialista di Netanyahu va fermato Ma l’arroganza del potere non è solo in Israele

Il progetto colonialista di Netanyahu minaccia la pace e i diritti umani, ma il suo arrogance non è un problema solo in Israele. È un avvertimento globale contro un’estensione del suprematismo e dell’imperialismo che deve essere fermamente contrastata prima che sia troppo tardi. È fondamentale unirsi e agire per difendere valori di giustizia e libertà, opponendosi a ogni forma di colonialismo e oppressione. Solo così possiamo sperare in un futuro più equo e pacifico.

Il progetto sionista israeliano che Netanyahu sta portando avanti con crimini di guerra e contro l'umanità va denunciato, contrastato e fermato prima che sia tutto troppo tardi. Un progetto tipico di un suprematismo bianco che non finisce mai, imperialista, colonialista, condotto con l'appoggio dei governi occidentali quasi mai così uniti che punta a realizzare il "grande Israele" come punta di diamante del colonialismo occidentale del mondo arabo. Non debbono decidere gli arabi il loro futuro, ma gli occidentali, conquistatori del mondo e fondatori del liberismo predatorio internazionale. Dopo i nativi indiani in America del nord, l' apartheid in Sudafrica, i genocidi in Indonesia e in estremo oriente, i colpi di stato in sud America, tocca ora soprattutto la spallata al mondo arabo.

