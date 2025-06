Il professore che augurò violenza alla figlia di Meloni | Lei disposta ad incontrarmi

La notizia del contatto è stata un passo importante verso la trasparenza e il dialogo, dimostrando come anche situazioni delicate possano essere affrontate con responsabilità e apertura. In un clima di tensione sociale, questo episodio ci ricorda l’importanza di confrontarsi con maturità e rispetto, ponendo al centro i valori fondamentali della convivenza civile. La vicenda continua a suscitare riflessioni profonde sui limiti della libertà di espressione e sulla tutela dei giovani.

Alla fine il contatto c'è stato. La Presidenza del Consiglio ha raggiunto Stefano Addeo, il professore di tedesco dell'istituto scolastico di Cicciano (Nola), finito al centro delle polemiche per un messaggio social rivolto alla figlia della presidente Giorgia Meloni, nel quale le augurava di vivere ciò che è accaduto a Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa a sassate dal fidanzato poche settimane fa. La notizia del contatto è stata riportata dal quotidiano online La Ragione – Le Ali alla libertà, dopo che lo stesso docente aveva chiesto un incontro con la premier. Al momento, Addeo risulta ancora sospeso in via cautelare dal servizio, in attesa del provvedimento disciplinare da parte delle autorità scolastiche competenti.