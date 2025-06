Il professor Enzo Ciconte e il caso ultras | Milano non chiuda più gli occhi ora i clan puntano ai Giochi 2026

Il caso degli ultrà di Milano scuote la città e riaccende i riflettori sulla minaccia sempre più concreta dei clan criminali. Con condanne pesanti e un’attenzione crescente, il professor Enzo Ciconte lancia un appello: Milano non può più chiudere gli occhi di fronte a questa emergenza, perché dietro a ogni partita si nascondono interessi ben più pericolosi, che potrebbero mettere a rischio i giochi delle Olimpiadi 2026.

Milano, 19 giugno 2025 – Le condanne in primo grado di ultrà ed ex capi delle curve di San Siro, con pene complessive per quasi 90 anni di carcere. La scena dei milanisti in presidio, per esprimere solidarietà a Luca Lucci e agli altri finiti alla sbarra, mentre nell'aula bunker veniva letta la sentenza. "Milano non deve tornare a chiudere gli occhi – spiega Enzo Ciconte, studioso di lungo corso dei clan e docente di Storia della criminalità organizzata all'Università di Roma Tre – perché la criminalità organizzata non è di certo sconfitta, la Lombardia continua a essere terra di conquista soprattutto per la 'ndrangheta e bisogna porre la massima attenzione sulla prossima partita, le Olimpiadi invernali del 2026".