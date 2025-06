Il prezzo del petrolio in altalena Wti a 75,40 dollari

Il prezzo del petrolio rimane un vero e proprio rollercoaster, con il WTI che oscilla a 75,40 dollari e il Brent stabile a 76,73 dollari. La volatilità si intensifica mentre i mercati attendono le mosse di Donald Trump nel complicato conflitto tra Israele e Iran. In un contesto di incertezza globale, capire le future direzioni del greggio diventa fondamentale per investitori e consumatori. Ecco cosa ci aspetta nei prossimi giorni.

Il prezzo del petrolio è fluttuante con i mercati in attesa di capire le prossime mosse del presidente Usa Donald Trump nel conflitto tra Israele e Iran. Il Brent è stabile a 76,73 dollari al barile, dopo aver perso fino all'1,3%. Il Wti con consegna a giugno guadagna lo 0,3% a 75,40 dollari. I prezzi del greggio questa settimana si sono mossi in un range di circa 8 dollari, con la volatilità in aumento.

