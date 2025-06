Il prezzo del gas supera i 40 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

Il prezzo del gas naturale supera i 40 euro sulla piazza TTF di Amsterdam, segnando un importante traguardo che non si vedeva dal marzo scorso. I contratti future di luglio salgono del 4,05%, raggiungendo quota 40,3 euro al MWh. In un contesto geopolitico delicato, con tensioni tra Usa, Israele e Iran, il mercato resta in allerta, consapevole che ogni decisione potrebbe influenzare il futuro delle forniture energetiche mondiali.

Supera la soglia dei 40 euro il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam. I contratti future sul mese di luglio guadagnano il 4,05% a 40,3 euro al MWh, valore che non veniva toccato dallo scorso 4 marzo. Gli occhi del mercato sono puntati sulle decisioni che prenderanno gli Usa nel conflitto tra Israele e l'Iran, che potrebbe decidere il blocco dello stretto di Hormuz, attraverso il quale transitano le navi che trasportano il gas naturale liquefatto dal Qatar e dall' Oman. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il prezzo del gas supera i 40 euro sulla piazza Ttf di Amsterdam

