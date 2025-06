Il Presidente disarmato Trump sull’orlo di una guerra che non vuole

Donald Trump, il presidente disarmato e ormai sull’orlo di una guerra che non desidera, continua a plasmare la sua linea politica con coerenza e determinazione. Nonostante i repentini cambiamenti di rotta, il suo mantra rimane fermo: l’America deve preservare il suo ruolo senza essere il poliziotto del mondo. Ma cosa succederà quando le tensioni internazionali si intensificheranno? La risposta potrebbe cambiare il volto della politica globale...

Washington, 19 giugno 2024 – Donald Trump, sulla politica estera, ha sempre mantenuto coerenza. E non è una battuta. Nonostante stiamo parlando di un uomo in grado di cambiare le carte in tavola nel giro di pochissimo tempo – come dimostra la questione dazi, messi e tolti nel giro di qualche ora -, il Presidente è sempre stato portatore di un mantra: l’America non deve essere il poliziotto del mondo o “esportare la democrazia” tramite interventi militari. Tutta la sua prima campagna elettorale nel 2016, che lo vide trionfare, fu incentrata su questo. Per i successivi 4 anni, gli Stati Uniti non hanno fatto nessuna guerra, ed anzi ne hanno chiuse 2, Afghanistan (con la ritirata gestita in maniera disastrosa da Joe Biden) e Siria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it