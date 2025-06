Il presidente dell' Ars Gaetano Galvagno indagato per corruzione

Il presidente dell’ARS, Gaetano Galvagno, è sotto inchiesta per corruzione, scuotendo la politica siciliana. La Procura di Palermo, guidata dai pm Fusco e De Benedettis, sta indagando su due finanziamenti pubblici da 300 mila euro erogati nel 2023. L’inchiesta ipotizza l’ottenimento di favori indebiti e potenziali illeciti, sollevando dubbi sulla trasparenza delle risorse pubbliche destinate alla regione. Una vicenda che potrebbe segnare un importante capitolo nella lotta alla corruzione locale.

Gaetano Galvagno, presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana, è indagato dalla Procura di Palermo. L'indagine, affidata ai pm Andrea Fusco e Felice De Benedettis, riguarda due finanziamenti pubblici erogati nel 2023 per un totale di 300 mila euro. L'inchiesta ipotizza l'ottenimento di.

