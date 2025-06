Il presidente de Pascale ospite del Rotary | Sanità sotto pressione ma nostro servizio tra i più forti d’Italia

Il presidente Michele de Pascale si distingue per la sua determinazione e visione, affrontando con coraggio le sfide della regione Emilia-Romagna. Ospite del Rotary Cesena, ha condiviso le sue tre priorità fondamentali, offrendo uno sguardo concreto sul futuro. In un contesto di grande pressione, il suo impegno rafforza i valori di solidarietà e progresso, dimostrando come il servizio pubblico possa fare davvero la differenza.

Sceglie tre priorità Michele de Pascale tra le tante che sta affrontando come presidente della Regione Emilia-Romagna, a sei mesi dall’avvio del suo mandato, intervenendo a una serata organizzata dal Rotary Club Cesena (presieduto da Norberto Fantini) in collaborazione con i Rotary di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Il presidente de Pascale ospite del Rotary: "Sanità sotto pressione, ma nostro servizio tra i più forti d’Italia"

In questa notizia si parla di: rotary - presidente - pascale - ospite

Il presidente de Pascale ospite del Rotary: Sanità sotto pressione, ma nostro servizio tra i più forti d’Italia; Le priorità della Regione secondo De Pascale: sanità , gestione del territorio e uscita dalla crisi della produzione industriale; La presidente Emma Marcegaglia ospite al Rotary Club Ravenna, illustrati i progetti futuri dell'azienda.

De Pascale (Regione Emilia Romagna) indica tre priorità: sanità, gestione del territorio e uscita dalla crisi della produzione industriale - Questi ultimi non vengono usati da noi per una profilazione pubblicitaria, bensì esclusivamente a f ... Scrive corrierecesenate.it

Gianni Golfera ospite del Rotary - afferma il Presidente del Rotary Club Arezzo Est, Marco Montini - Segnala lanazione.it