Il popolo del Dall’Ara | Cesare Cremonini è uno di noi le sue canzoni ti arrivano al cuore

Bologna si trasforma nel cuore pulsante di emozioni per Cesare Cremonini, il cantautore che con le sue canzoni tocca l’anima e unisce generazioni. L’abbraccio caloroso dei fan, radunati al Dall’Ara, testimonia quanto la musica sia un linguaggio universale capace di creare legami autentici e indimenticabili. È una notte di magia, di ricordi e di sogni condivisi: perché, davvero, Cesare è uno di noi.

Bologna, 19 giugno 2025 – È l'abbraccio di Bologna a Cesare Cremonini, quello dei fan ( foto ) che circondano il Dall'Ara prima dell'inizio del concerto: gruppi di amici, coppie, famiglie ( video ), c'è chi lo segue da sempre e chi per la prima volta lo vede live in città, chi già intona i suoi più grandi successi fuori dallo stadio. "Perché ci piace Cesare? Perché è uno di noi", dice un gruppo di amici con bambini al seguito, con gli occhi pieni di entusiasmo. Perché se Cremonini riunisce ad ogni tappa fan storici – in tanti raccontano di seguirlo dal periodo dei Lùnapop – riesce a conquistare anche le nuovissime generazioni: "Amiamo le sue canzoni, amiamo come canta, è unico", raccontano divertiti alcuni bambini, con le bandane legate in testa.