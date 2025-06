Il Politecnico entra nella top 100 mondiale | un successo che premia anche il territorio lecchese

il Politecnico di Milano, conquistando il 98° posto nel QS World University Rankings 2026, si afferma come eccellenza internazionale. Un traguardo storico che valorizza anche il territorio lecchese, dimostrando come l'innovazione e l'eccellenza accademica possano rendere il nostro Paese protagonista sulla scena globale. Questo risultato si traduce in opportunità, crescita e prestigio per tutta la comunità locale e nazionale.

Per la prima volta nella storia accademica italiana, un'università del nostro paese entra nella prestigiosa top 100 del QS World University Rankings. Il Politecnico di Milano ha raggiunto il 98° posto nell'edizione 2026 della classifica, segnando un risultato storico che porta orgoglio non solo. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Il Politecnico entra nella top 100 mondiale: un successo che premia anche il territorio lecchese

