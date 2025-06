Il Politecnico di Milano fa un balzo nel rating mondiale delle università | ora è fra le cento migliori

una conquista isolata, bensì un segnale di crescita e innovazione che testimonia il valore crescente dell’ingegno italiano sui palcoscenici internazionali. Il Politecnico di Milano si afferma così come punto di riferimento nel panorama accademico globale, aprendo nuove prospettive per studenti, ricercatori e innovatori italiani, e sottolineando come l’eccellenza può fiorire anche oltre i confini tradizionali.

La parte del leone continuano a farla le americane e le britanniche, che possono contare su finanziamenti e rette impensabili alle nostre latitudini. Ma per la prima volta nella top 100 delle migliori università al mondo compare anche un ateneo italiano: il Politecnico di Milano, che si piazza a un prestigiosissimo 98esimo posto del QS World University rankings, una delle classifiche più autorevoli su scala globale. Ma quello del PoliMi non è l'unico risultato italiano di successo: balzi significativi sono stati compiuti anche da numerosi altri atenei, da Pisa a Padova, dalla Sapienza a Tor Vergata.

