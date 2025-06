Il piatto d' argento la porchetta e il vino | ecco i premi

Il piatto d’argento, la porchetta e il vino: un binomio di sapori autentici e tradizione che rendono unica la nostra prova generale. Ma cosa riceve il quartiere che si aggiudica questa sfida? Il vincitore, infatti, sarà premiato dal sindaco Alessandro Ghinelli con il prestigioso Piatto d’argento, simbolo di eccellenza e passione, mentre la collaborazione con l’Associazione Macellai di Confcommercio Arezzo garantisce qualità e genuinità. Un premio che celebra la cultura enogastronomica locale e la competizione tra quartieri.

Cosa vince il quartiere che si aggiudica la prova generale? Il quartiere vincitore riceverà dal sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli il Piatto d'argento, trofeo della Prova Generale. Per l'occasione si rinnova anche la collaborazione con l'Associazione Macellai di Confcommercio Arezzo che.

E' aria di Giostra, la piazza si riempie.

