Il permafrost delle Alpi svizzere non è mai stato così caldo

Le Alpi svizzere stanno vivendo un cambiamento senza precedenti: il permafrost, quel sottile strato di terra che dovrebbe rimanere gelido per almeno due anni, non è mai stato così caldo come nel 2024. Secondo l’Accademia svizzera delle scienze (SCNAT), questo allarme mette in luce la drammatica accelerazione dei cambiamenti climatici e le loro conseguenze sulle nostre montagne. È il momento di agire per proteggere questo patrimonio naturale prima che sia troppo tardi.

Sotto sotto, le Alpi svizzere stanno ribollendo: secondo un recente studio, il permafrost di queste montagne (cioè lo strato di terreno che rimane per almeno due anni consecutivi a non più di zero gradi) non è mai stato così caldo come nell'anno idrologico 2024. A segnalare l’ennesimo dannoso effetto del riscaldamento globale è l'Accademia svizzera delle scienze (SCNAT), che da 25 anni effettua regolari misurazioni di questo prezioso indicatore dei rischi geologici. Quando il permafrost va incontro a un disgelo, fenomeno che oggi avviene a un ritmo sempre più veloce a causa dei cambiamenti climatici, possono infatti verificarsi frane e smottamenti così come il rilascio dal sottosuolo di gas dannosi per l’ambiente. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il permafrost delle Alpi svizzere non è mai stato così caldo

