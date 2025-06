Il percorso della donazione di organi e tessuti | incontro organizzato dalla Fnp Cisl di Salerno e Asl

Venerdì 20 giugno alle 10:30, il Centro Pastorale San Giuseppe di Salerno si trasformerà in un luogo di solidarietà e consapevolezza. Organizzato dalla FNP CISL di Salerno e dall’ASL, l'incontro “Il percorso della Donazione di Organi e Tessuti” offrirà un’occasione unica per conoscere, approfondire e sensibilizzare sul valore della donazione. Un momento importante per rafforzare il senso di comunità e generosità, perché ogni gesto può cambiare una vita.

Si svolgerà venerdì 20 giugno alle ore 10:30, presso il Centro Pastorale San Giuseppe in via Vestuti (di fronte il Centro Sociale di via Cantarella), l’incontro avente come tema Il percorso della Donazione di Organi e Tessuti, organizzato dalla FNP CISL di Salerno - Coordinamento Politiche di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - "Il percorso della donazione di organi e tessuti": incontro organizzato dalla Fnp Cisl di Salerno e Asl

La donazione di organi rappresenta un'opportunità fondamentale per offrire una nuova possibilità di vita a chi è in attesa di un trapianto. Un singolo donatore può salvare fino a nove persone, grazie alla possibilità di trapiantare: Cuore Polmoni Fegato

