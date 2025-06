Il Pd per i fondi Pnrr alle armi | non ho ancora capito da che parte sta Schlein

In un contesto politico sempre più fluido, il Pd si trova di fronte a una difficile incognita: sostenere i fondi PNRR destinati alle armi è un passo che rischia di definire con chiarezza la sua identità. La questione, sollevata dall’analisi di Giovanni Muraca, mette in discussione le scelte del partito e il suo ruolo nel panorama nazionale. Ma quale sarà la direzione definitiva? La risposta potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro politico del centrosinistra.

di Giovanni Muraca La storia si ripete: quella del Pd, partito che non si capisce ancora dove si collochi, che vota “Sì” a una risoluzione – non ancora legge – che prevede che una parte dei 209 miliardi portati a casa dall’allora Governo Conte II, sia destinato al riarmo. Un voto all’ approvvigionamento di materiale bellico che traccia una linea sempre più chiara sull’identità del maggior partito di sedicente sinistra e della sua leadership. A votare a favore sono sempre coloro che ormai, almeno in Europa, sembrano avere idee molto comuni pur essendo diametralmente opposti nell’arco costituzionale interno: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Partito Democratico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il Pd per i fondi Pnrr alle armi: non ho ancora capito da che parte sta Schlein

