Il Pd balbetta su guerra e pace Conte da’ la linea e domina la piazza

Il Partito Democratico sembra navigare a vista tra ambiguità e incertezze, balbettando sulla guerra e la pace, mentre le divisioni interne si fanno sempre più evidenti. La mancanza di una posizione chiara su temi cruciali come Gaza, Ucraina e ReArm Europe mette in discussione la sua credibilità sia nel paese che in Europa. La questione resta aperta: quale futuro attende il Pd e quali scelte strategiche adotterà?

Lo stop alle stragi dell’esercito israeliano a Gaza rimane il solo punto di contatto fra Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Sul resto - la guerra israelo-iraniana, l’Ucraina e il ReArm Europe - la sinistra è frantumata. Il Pd balbetta, preoccupato di non perdere la prospettiva di un’alleanza con M5S e Avs, ma si rende invisibile in Europa e nel gruppo dei socialisti. Imbarazzante la non scelta sulla piazza di sabato 21 giugno. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Il Pd balbetta su guerra e pace Conte da’ la linea e domina la piazza

In questa notizia si parla di: balbetta - guerra - conte - pace

Dopo mesi di massacri in Palestina, Netanyahu ora attacca anche l’Iran. Ma qualcuno ha intenzione di fermarlo o gli lasciamo davvero il potere di trascinarci tutti in una guerra globale senza neppure discutere? L’Europa continuerà a balbettare, nascondendo Vai su Facebook

No al riarmo? Ho altri impegni: il Pd diviso sulla manifestazione di Conte; Schlein balbetta sull’Ucraina, i riformisti fingono di non vedere; Riarmo dell'Europa: ma Elly Schlein che scuse ha?.

Conte: "Pace con Grillo? Io mai fatto la guerra. Siamo in fase 2 della Costituente M5s" - Siamo in fase 2 della Costituente M5s" "Pace fatta con Grillo? affaritaliani.it scrive

Piazzapulita, Conte si scatena sulla guerra in Ucraina: bordate all'Ue e Zelensky sulla pace - voglio un negoziato di pace a nome di tutti i cittadini che non vogliono che questa guerra non continui”. Lo riporta iltempo.it