Il Parma ha scelto il post Chivu ecco chi sarà il nuovo allenatore | deve ancora compiere 30 anni!

Il Parma rinnova il suo volto e abbraccia una nuova era con una decisione audace: Carlos Cuesta, appena under 30, prende il timone dei ducali. Dopo l’addio di Cristian Chivu, la scelta di un allenatore così giovane dimostra l’ambizione del club di investire sul talento e sul futuro. Ma chi è davvero Cuesta, e quali sfide lo aspettano in questa avventura? Scopriamolo insieme.

Il Parma ha scelto il post Chivu. A succedere il neo allenatore dell’Inter sarà il giovanissimo Carlos Cuesta. Il comunicato ducale. Se l’idea di Cristian Chivu aveva dimostrato come il Parma volesse puntare sui giovani, la nomina del nuovo allenatore certifica a tutti gli effetti questa filosofia. Il tecnico che succederà il neo mister dell’ Inter sulla panchina dei ducali sarà infatti Carlos Cuesta. Alla prima esperienza da allenatore in carica dopo molti anni passati al fianco di Arteta, nel ruolo di vice all’Arsenal, lo spagnolo arriva in Serie A a soli 29 anni! Il comunicato ufficiale del Parma. 🔗 Leggi su Internews24.com