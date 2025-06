Il Parlamento UE approva la proroga del Recovery Fund al 2028

Il Parlamento europeo ha deciso di concedere più tempo all’Italia e agli altri Stati membri per utilizzare i fondi del Recovery Fund, prorogando la scadenza al 2028. Con un’ampia maggioranza, gli eurodeputati hanno approvato questa importante misura, che mira a garantire una ripresa più solida e sostenibile. Questa decisione apre nuove opportunità per progetti di rilancio e sviluppo in tutta l’Unione, confermando l’impegno comune per un futuro più resiliente.

Il Parlamento europeo ha approvato il 18 giugno con una larga maggioranza la risoluzione che prolunga di altri 18 mesi la scadenza per l’utilizzo dei fondi del Recovery Fund, che sarebbe invece dovuta essere alla fine del 2026. Con 421 voti a favore, 180 contrari e 55 astensioni gli eurodeputati hanno deciso di adottare la risoluzione sulla relazione sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, prevedendo quindi un’estensione dei fondi post-covid. La ragione di questa scelta è il mancato utilizzo dei fondi da parte degli Stati membri, “alla fine del 2024, purtroppo, solo il 28% delle pietre miliari e degli obiettivi era stato pienamente realizzato” ha detto ieri nel dibattito in plenaria Victor Negrescu (S&D), rapporteur della relazione e Vicepresidente Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il Parlamento UE approva la proroga del Recovery Fund al 2028

