Il paradosso dell’arma nucleare | se non ce l’hai sei debole Iran se ce l’hai sei inattaccabile Corea del Nord

Il paradosso dell’arma nucleare svela una realtà inquietante: il deterrente diventa sinonimo di potere e invulnerabilità. Chi la possiede, come Iran o Corea del Nord, si sente imbattibile; chi non l’ha, vive nella paura. Questa logica si espande oltre il Medio Oriente, coinvolgendo Asia ed Europa, alimentando un clima di tensione crescente. Il mondo trema, sperando in un gesto che possa raffreddare le ferite aperte della diplomazia e riportarci sulla strada della pace.

