Il paradiso delle signore | data di ritorno e anticipazioni imperdibili

Il ritorno de Il Paradiso delle Signore è alle porte, portando con sé nuove trame, personaggi e sorprese che entusiasmeranno i fan. La stagione 2025/2026 promette di essere ricca di emozioni, ambientata nella Milano degli anni Sessanta, e pronta a catturare il cuore di milioni di spettatori. Con oltre 160 puntate inedite in arrivo, il fascino del paradiso degli signori si prepara a riscrivere ancora una volta la storia della televisione italiana.

la ripresa de il paradiso delle signore: data di ritorno e anticipazioni. La stagione 20252026 della celebre soap ambientata nella Milano degli anni Sessanta sta per tornare sul piccolo schermo. Dopo una breve pausa, le registrazioni dei nuovi episodi sono in corso presso gli Studi Videa di Roma, con oltre 160 puntate inedite pronte a intrattenere il pubblico. La produzione ha già svelato alcune anticipazioni sulle trame e sui personaggi coinvolti, creando grande attesa tra i fan. quando andrà in onda la nuova stagione de il paradiso delle signore. Il ritorno della soap è previsto per l'8 settembre 2025, quando le vicende del grande magazzino milanese riprenderanno nel daytime pomeridiano di Rai 1.