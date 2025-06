Il Pagante nel video di Costa Smeralda c' è pure Nainggolan

Il Pagante si conferma protagonista indiscusso dell’estate italiana con il suo nuovo singolo "Costa Smeralda", un vero e proprio tormentone che ha conquistato le radio e i social. Il videoclip, ricco di ospiti come Radja Nainggolan, cattura l’essenza della movida e dello stile di vita glamour. Questo brano, traccia centrale di FOMO, il loro attesissimo album, dimostra ancora una volta come il duo milanese continui a dettare tendenza e a restare sulla cresta dell’onda.

Il Pagante ha sfornato la hit estiva e lo ha fatto pubblicando anche un videoclip ricco di ospiti, tra cui Radja Nainggolan. “Costa Smeralda” è la focus track di FOMO, il nuovo album de Il Pagante uscito il 13 giugno e realizzato nella formazione in duo, composto da Roberta Branchini (Brancar) ed Edoardo Cremona (Eddy Veerus), cuore pulsante del collettivo multiplatino nato a Milano e da 15 anni sulla cresta del trend. L’amicizia tra Il Pagante e il calciatore belga nasce nel lontano 2018 quando il gruppo lo citò nella hit “Settimana bianca” facendo riferimento al famoso video di Capodanno in cui Nainggolan dichiarava di essere ubriaco. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Il Pagante, nel video di "Costa Smeralda" c'è pure Nainggolan

