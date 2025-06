Il Paese dell’extravergine non produce extravergine | solo il 45,9% è italiano

L’Italia, celebre per la sua passione per l’extravergine, affronta una realtà sorprendente: su 900mila tonnellate di olio prodotto, solo metà è di origine italiana. Il resto, infatti, è importato, mettendo in discussione la genuinità e l’autenticità di ciò che troviamo sugli scaffali. Questa situazione ci invita a riflettere sulla qualità e sull’origine del nostro prezioso oro verde, perché conoscere la provenienza dell’olio che consumiamo è il primo passo verso un’alimentazione più consapevole.

L'extravergine che circola in Italia è italiano solo per la metà. E su un fabbisono di 900mila tonnellate, se ne importano oltre 600mila. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Il Paese dell’extravergine non produce extravergine: solo il 45,9% è italiano

In questa notizia si parla di: extravergine - italiano - paese - produce

Il Sud Italia è il maggior produttore d'Italia di olio extravergine d'oliva Da -https://www.facebook.com/travelsicilyIG Vai su Facebook

I migliori oli extravergine d'Italia del 2025, regione per regione; Uno dei migliori oli extravergine d'Italia lo produce un Consorzio del Friuli Venezia Giulia; Olio d’oliva, la classifica europea: dall’Italia alla Spagna, qual è il migliore da acquistare.

Contrassegno anti-frode garantirà extravergine 100% italiano - Un 'super contrassegno' sulle bottiglie aiuterà l'olio extravergine italiano a difendersi dalle ... Si legge su ansa.it

Olio extravergine italiano, è un anno negativo: i prezzi aumenteranno - negli altri tre Paesi produttori e molto dipenderà anche dalla qualità del prodotto iberico". Lo riporta repubblica.it