Il nuovo disco di Graziano Romani in prima nazionale a Note al Lennon

Un'icona del rock italiano, Graziano Romani, torna sulla scena con il suo nuovo album “Looking Ahead”. In anteprima assoluta a Note al Lennon, il 19 giugno nel suggestivo parco di Castelnuovo Rangone, il leggendario artista ci regalerà un'emozionante anteprima del suo 19° disco. Preparatevi a vivere un'esperienza musicale indimenticabile, dove la passione e l'energia del rocker di Correggio si fonderanno con le note di un nuovo capitolo della sua carriera.

“Note al Lennon” ospita la prima nazionale di “Looking Ahead”, il nuovo disco di Graziano Romani, il 19° della sua lunga e prolifica carriera. Giovedì 19 giugno sul palco allestito nel parco di Castelnuovo Rangone si esibirà il rocker di Correggio, già fondatore dei Rocking Chairs, tra i più. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Il nuovo disco di Graziano Romani in prima nazionale a “Note al Lennon”

In questa notizia si parla di: disco - graziano - romani - prima

"IL 'LOOKING AHEAD TOUR' DI GRAZIANO ROMANI: ESORDIO IL 29 MAGGIO A VESTONE (BS)" ...l'atteso nuovo album "Looking Ahead" uscirà il 27 maggio. E giovedi 29 maggio il cantautore emiliano lo presenterà dal vivo -per la prima volta in assoluto- ins Vai su Facebook

Il nuovo disco di Graziano Romani in prima nazionale a “Note al Lennon”; AUSL Bologna, area comparto e dirigenza: sciopero generale nazionale del personale per l’intera giornata del 20 giugno; Multiplo vince l’Oscar delle biblioteche in Danimarca premio internazionale Next Library.

Castelnuovo, il nuovo disco di Graziano Romani in prima nazionale a “Note al Lennon” - “Note al Lennon” ospita la prima nazionale di “Looking Ahead”, il nuovo disco di Graziano Romani, il 19° della sua lunga e prolifica carriera. Scrive sassuolo2000.it

Graziano Romani & band sabato 26 novembre allo spazio Teatro 89 - A proposito di Diabolik: prima del concerto è previsto l'intervento di Andrea Carlo Cappi ... Riporta milanotoday.it