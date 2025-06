Il Notte prima degli esami 40th anniversary - 2025 edition tour di Antonello Venditti a Roma alle Terme di Caracalla

Il 2025 segna un anniversario speciale per Antonello Venditti: i suoi 40 anni di musica celebrati con il tour “Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”. La magia si rinnova a Roma, alle Terme di Caracalla, dove tre concerti sold-out hanno acceso il cuore dei fan. Un evento imperdibile che rende omaggio a una carriera straordinaria, e che si preannuncia come uno dei momenti più memorabili dell’anno.

R oma, 18 giu. (askanews) – Non poteva che iniziare nella sua Roma e la sera prima della maturità “ Notte prima degli esami 40th anniversary – 2025 edition”, il tour di Antonello Venditti, con 3 concerti soldout alle Terme di Caracalla. Leggi anche › Maturità 2025: Avallone e Ciabatti raccontano Morante e Ginzburg “Insomma, in realtà l’ho voluto io, proprio il 17 me lo curo da molti anni ormai e suonare qui io già l’ho fatto l’anno scorso e quindi vado anch’io sul ricordo delle cose belle. E mi accorgo cantando quella canzone che effettivamente è una canzone intergenerazionale che riguarda tutti, ci riguarda tutti, quindi le mamma, i papà, i nonni, i professori, tutti, ci siamo tutti dentro, quindi mi fa piacere e mi commuove” Leggi anche › Il tour “Venditti & De Gregori” parte dallo Stadio Olimpico di Roma Dopo il successo del tour del 2024 con oltre 30 date in tutta Italia, Antonello Venditti torna dal suo pubblico con un viaggio emozionante attraverso le pagine più belle del suo repertorio. 🔗 Leggi su Iodonna.it