Il nome più caldo del mercato viola Perfetto nel 3-5-2 firmato Pioli Ora Fazzini è un obiettivo primario

Il mercato intorno a Jacopo Fazzini decollerà dopo la fine dell’Europeo Under 21, almeno per quel che riguarderà il percorso degli Azzurrini di Nunziata. Ma intorno al talentino dell’Empoli le voci si sono cominciate a moltiplicare. Di certo c’è che non resterà in Serie B. Corsi sa di doverlo cedere e scatenare un’asta a suon di milioni, quando non siamo neanche a luglio, può essere per lui una buona strategia. Defilato il Torino, su Fazzini sono rimaste Napoli, Lazio, Bologna e Fiorentina. E attenzione proprio ai viola, che il centrocampista massese lo seguono da diversi mesi. Ci fossero state le condizioni, Pradè lo avrebbe preso già a gennaio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net