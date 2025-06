Il Napoli su un giovane talento israeliano impegnato nel Mondiale per Club?

nel Mondiale per club, ha attirato l’attenzione del Napoli, desideroso di rinforzare il proprio centrocampo con un talento emergente. Oscar Gloukh, classe 2002, sta facendo sognare i tifosi con le sue prestazioni e potrebbe presto indossare la maglia azzurra, portando energia e gioventù alla squadra partenopea. Il futuro del calciomercato napoletano si prospetta ricco di sorprese e grandi mosse.

Il Napoli avrebbe messo gli occhi su un giovane talento israeliano. Si tratta di Oscar Gloukh, 21 anni, in forza ai Red Bull Salisburgo. A riferirlo è il portale internazionale specializzato in calciomercato "Fichajes.net". Il promettente centrocampista offensivo, che è attualmente impegnato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Il Napoli su un giovane talento israeliano impegnato nel Mondiale per Club?

In questa notizia si parla di: napoli - giovane - talento - israeliano

Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu si è riunito in un bunker sotterraneo insieme ai vertici della sicurezza e ai ministri del gabinetto per discutere la risposta ai due attacchi missilistici lanciati oggi dall'Iran. Lo riferisce l'emittente «Channel 12». La ri Vai su Facebook

Oscar Gloukh Vicino al Trasferimento al Porto: Interesse Sempre Più Forte; Napoli, arriva anche un giovane talento in difesa; Noa e Toukan, una canzone unisce Israele e Palestina.

Napoli e Fiorentina puntano il talento israeliano Gloukh - Advertising Napoli e Fiorentina in corsa per Oscar Gloukh Il mercato estivo entra nel vivo e due protagoniste della Serie A, Napoli e Fiorentina, hanno messo nel mirino uno dei giovani più interessant ... Riporta informazione.it

Napoli prende Hasa, giovane talento cresciuto nella Juve - L'albanese è ora giunto a Napoli ma potrebbe essere prestato per questa seconda parte di stagione, per poter dimostrare in campo il suo talento. Da ansa.it