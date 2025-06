Il Napoli inizia a sfoltire la rosa | c’è un giocatore pronto a salutare

Il Napoli, determinato a rinforzarsi e a presentarsi al meglio per la prossima stagione, sta già iniziando a sfoltire la propria rosa. Con l’obiettivo di consegnare ad Antonio Conte una squadra completa e competitiva sin dai primi giorni di ritiro, i partenopei lavorano anche sul fronte delle uscite, pronti a fare spazio per nuovi talenti e a rilanciare le ambizioni in Italia e in Europa. La rivoluzione è alle porte.

Oltre alle operazioni in entrata, il Napoli sta cercando di sfoltire la propria rosa per consegnare ad Antonio Conte una squadra che già a inizio ritiro possa essere il più completa possibile e pronta a iniziare a prepararsi per competere sia in Italia che in Europa, con il tanto atteso ritorno in Champions League dopo . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

In questa notizia si parla di: napoli - sfoltire - rosa - inizia

Non solo acquisti, il Napoli lavora anche alle cessioni per sfoltire la rosa a disposizione di mister Antonio Conte L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela i nomi di 5 calciatori in uscita ? - Rafa Marin, sul quale c'è il forte interesse del Villarreal; - P Vai su Facebook

L’ombra di Fabregas RIAPRE SARRILAND Un’altra lezione di Sinner La Juve cambia: l’agenda di Comolli Modric, idea Milan. Occasione Rabiot ? Napoli, Conte cerca nuovi gol ? Scatto Bologna: Dzeko ci sta La prima pagina di martedì 3 gi Vai su X

Il Napoli deve sfoltire la rosa di Conte in estate: due idee di Manna per la Lista dei 25 in Serie A; Calciomercato Napoli, missione per Paixao. Attesa per De Bruyne; David Neres al Napoli: cosa manca alla firma | CM.IT.

Il Napoli inizia a sfoltire la rosa: c’è un giocatore pronto a salutare - Oltre alle operazioni in entrata, il Napoli sta cercando di sfoltire la propria rosa per consegnare ad Antonio Conte una squadra che già a inizio ritiro ... Si legge su dailynews24.it

Napoli, con Osimhen è overbooking: dieci attaccanti in rosa, solo quattro certi di restare. Tutti i casi - Una doppia cifra per un parco attaccanti che inizia a diventare decisamente numeroso. Lo riporta calciomercato.com