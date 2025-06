Il Napoli accelera per O’Riley | offerta da 30 milioni al Brighton

Il Napoli si fa sotto con decisione per Matt O’Riley, offrendo circa 30 milioni di euro al Brighton. Un passo deciso che dimostra quanto il club partenopeo voglia rinforzare il centrocampo con un talento promettente e di prospettiva. La battaglia tra i club è aperta, ma la volontà del Napoli di accelerare segna un segnale forte nel mercato estivo. Riusciranno i partenopei a convincere il Brighton? Solo il tempo lo dirà.

Il Napoli fa sul serio per Matt O'Riley. Come riportato da Sky Sports UK, il club partenopeo ha presentato un'offerta da 25,6 milioni di sterline (circa 30 milioni di euro) al Brighton per assicurarsi il centrocampista classe 2000. Il club inglese, che considera O'Riley ancora una pedina centrale nel proprio progetto, è disposto a valutare proposte importanti, ma non farà sconti. Su di lui ci sono anche Atalanta e Roma, ma è il Napoli a essere in vantaggio nella corsa al talento danese. Le trattative sono in corso, e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi significativi.

