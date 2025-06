Il Municipio I Roma Centro celebra la Festa della Musica 2025

Coinvolgente, che unisce tradizione e innovazione. Il Municipio I Roma Centro trasforma il cuore della città in un palcoscenico vibrante, dove cori e jazz si intrecciano tra Palazzo Braschi e Sant’Ivo alla Sapienza, creando un ponte tra passato e presente. Un’occasione unica per vivere la musica come non mai, immersi nell’atmosfera magica di Roma. Preparatevi a lasciarvi coinvolgere da questa celebrazione indimenticabile!

In occasione della Festa della Musica del 21 giugno, il Municipio I Roma Centro partecipa con un programma che intreccia generi, istituzioni e luoghi simbolici della città. Due maratone musicali animeranno il centro storico di Roma dalle ore 17 alle 22 circa, offrendo a cittadini e visitatori un'esperienza culturale viva, gratuita e inclusiva. La prima maratona sarà dedicata alla musica corale realizzata in collaborazione con l'Associazione Nazionale Cori del Lazio e vedrà protagonisti numerosi cori provenienti da tutta la regione.

