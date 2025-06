Il montepremi è di 245.350 euro | di quanto calerà con una trattoria italiana pronta ad accogliere i concorrenti?

Preparati a vivere una serata ricca di emozioni e sorprese! Il montepremi di 245.350 euro si avvicina, ma quanto calerà con ogni tentazione? La quarta puntata di Money Road, in onda giovedì 19 giugno alle 21:15 su Sky Uno e in chiaro su TV8, ti aspetta con sfide avvincenti e tentazioni irresistibili. Non perdere questa avventura: il viaggio tra sfide e scelte decisive continua!

I l trekking nella giungla malese continua non senza difficoltà per i concorrenti di Money Road- Ogni tentazione ha un prezzo. Oggi, giovedì 19 giugno, alle 21:15 su Sky Uno va in onda la quarta puntata. In chiaro è su TV8 alle 21:30, mentre in streaming su NOW è disponibile sia in contemporanea alla messa in onda in tv che on demand. Money Road, quarta puntata su Sky e Tv8: concorrenti e montepremi. Money Road vede 12 concorrenti impegnati ad attraversare la Malesia per spartirsi un montepremi da 300.