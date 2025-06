Il monito di Putin e Xi uniti a Israele | Serve de-escalation immediata

Il monito congiunto di Putin e Xi Jinping rivolto a Israele solleva un campanello d'allarme: in un momento già delicato, l’escalation potrebbe avere conseguenze imprevedibili. I due leader hanno espresso la preoccupazione per la crescente tensione in Medio Oriente, sottolineando l’urgenza di una de-escalation immediata per preservare la stabilità regionale e globale. La questione rimane cruciale: quale sarà il passo successivo sulla scena internazionale?

Putin e Trump sventano l’escalation dei “volenterosi” - La telefonata tra Putin e Trump ha evitato un'ulteriore escalation globale. Mentre il fronte della guerra affronta sfide, questa conversazione ha rappresentato un momento di perhaps insperata diplomazia, frenando le tensioni e lasciando il destino di un possibile cessate il fuoco ancora in sospeso tra le parti coinvolte.

L'Ayatollah avverte gli Stati Uniti: "Se ci attaccano saranno ricambiati con danni irreparabili" Vai su Facebook

Il monito di Putin e Xi: “Con Stati Uniti in campo terribile escalation della guerra. Israele si fermi”; Raid su ospedale Soroka in Israele. Teheran contro Aiea. Putin e Xi condannano attacchi israeliani - Tajani: Basi Usa in Italia coinvolte? Non abbiamo notizie; Iran, Mosca avverte Washington: “Un intervento militare sarebbe estremamente pericoloso”.

Il monito di Putin e Xi: “Con Stati Uniti in campo terribile escalation della guerra. Israele si fermi” - i due capi di Stato hanno condannato i bombardamenti di Israele contro l'Iran e hanno chiesto una soluzione negoziata ... Da dire.it

Putin e Xi condannano attacchi israeliani sull'Iran. Tel Aviv: "Khamenei non può più esistere" - Ministro Sanità Israele: "Con attacco a ospedale Soroka l'Iran ha superato la linea rossa" L'Iran ha ''superato la linea rossa'' colpendo l'ospedale di Soroka, a Be'er Sheva, nel sud di Israele. Riporta msn.com