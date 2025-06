Il monito del Papa contro la guerra di Trump all’Iran

In un mondo segnato da tensioni crescenti e conflitti che minacciano la stabilità globale, il monito del Papa risuona con forza: “Non dobbiamo abituarci alla guerra”. Un appello che invita alla riflessione e alla responsabilità, focalizzandosi non solo sui fronti attuali come Ucraina e Gaza, ma anche sulla delicata situazione tra Israele e Iran. È tempo di ascoltare questa voce di pace e agire per evitare il peggio.

"Non dobbiamo abituarci alla guerra". Il monito di papa Leone XIV è un appello forte e chiaro a chi vuole la guerra ad oltranza. Non solo quella in Ucraina e quella a Gaza ma anche e soprattutto quella tra Israele e Iran (con l'imminente coinvolgimento degli Stati Uniti). Il Pontefice dice anche un'altra cosa molto

#MedioOriente, il monito del Papa contro la minaccia nucleare L'escalation tra Israele e Iran preoccupa Leone XIV che ha rivolto un «appello alla responsabilità e alla ragione». Parole chiare e misurate, che denotano la volontà di fidarsi di più della Segreteria Vai su Facebook

«Il Papa ha ragione. Ma sull’atomica non c'era scelta»; Medio Oriente, il monito del Papa contro la minaccia nucleare; Guerra Israele-Iran: p. Patton (custode Terra Santa) ai politici e ai Paesi Onu, “fate scelte in favore della pace”.

'Terza Guerra Mondiale a pezzi': cosa aveva previsto Papa Francesco nel 2014 e perché il suo monito fa ancora paura - Era il 2014 quando Papa Francesco, di ritorno da un viaggio pastorale in Corea del Sud, pronunciò per la prima volta un’espressione destinata a rimanere impressa nella memoria di tutti: “Terza Guerra ... Come scrive supereva.it

Papa francesco lancia un appello per la pace dal conflitto in ucraina, iran, israele e gaza - Il papa denuncia le sofferenze causate dai conflitti in ucraina, iran, israele e gaza, condanna l’uso di armi scientifiche e rinnova l’appello alla pace richiamando papa francesco e papa pio xii. gaeta.it scrive