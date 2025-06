Il mondo dello sci piange Alice Leon mancata a soli 25 anni

vuoto incolmabile tra amici e appassionati. Alice Leon rappresentava il futuro dello sci friulano, con la sua passione, determinazione e talento che avevano conquistato tutti. La comunità di Maniago si unisce nel dolore e nella memoria di una ragazza che aveva ancora tanto da offrire. La sua scomparsa ci ricorda quanto sia fragile la vita e quanto sia importante celebrare le persone che ci ispirano ogni giorno.

La comunità di Maniago è sconvolta dalla notizia della scomparsa di Alice Leon, appena 25 anni, una delle figure più promettenti e apprezzate del panorama degli sport invernali friulani. La giovane atleta e maestra di sci si è spenta dopo un ricovero in ospedale in gravi condizioni, lasciando un.

Maniago piange la scomparsa di Alice Leon, aveva 25 anni: “Ha raggiunto la sua cara mamma” - MANIAGOLIBERO (PORDENONE) – Un’intera comunità si stringe attorno alla famiglia Leon per la scomparsa di Alice Leon, sciatrice di Maniago, venuta a mancare il 18 giugno a 25 anni. Si legge su nordest24.it