Il mondo dello sci piange Alice Leon mancata a soli 25 anni

vuoto incolmabile nel cuore di amici, familiari e appassionati di sport. Alice Leon, con il suo talento e la sua passione contagiosa, aveva già lasciato un segno indelebile nel mondo dello sci friulano. La sua perdita rappresenta un lutto per tutta la comunità, che si unisce nel ricordo di una giovane promessa spezzata troppo presto.

La comunità di Maniago è sconvolta dalla notizia della scomparsa di Alice Leon, appena 25 anni, una delle figure più promettenti e apprezzate del panorama degli sport invernali friulani. La giovane atleta e maestra di sci si è spenta dopo un ricovero in ospedale in gravi condizioni, lasciando un

Il mondo dello sci piange Alice Leon, mancata a soli 25 anni - vuoto incolmabile tra amici e appassionati. Alice Leon rappresentava il futuro dello sci friulano, con la sua passione, determinazione e talento che avevano conquistato tutti.

Il mondo dello sci piange Alice Leon, mancata a soli 25 anni; Sci FVG in lacrime. Alice Leon muore a soli 25 anni; Sport invernali in lutto, Alice Leon muore a soli 25 anni. Maestra di sci, era a un passo dalla laurea: Non si poteva non volerle bene, ci mancherà.

Maniago piange la scomparsa di Alice Leon, aveva 25 anni: "Ha raggiunto la sua cara mamma"