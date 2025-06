Il mistero della materia mancante dell’Universo potrebbe essere stato risolto | ecco dove si trova

Il mistero della materia mancante dell’universo potrebbe essere finalmente vicino alla soluzione: un team di astronomi ha individuato e studiato un gigantesco filamento di gas incandescente, dieci volte più massiccio della nostra Via Lattea, che si nasconde tra gli ammassi di galassie. Questa scoperta rivoluzionaria potrebbe svelare dove si cela la cosiddetta “materia oscura” e cambiare per sempre la nostra comprensione dell’universo. Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa straordinaria scoperta.

Gran parte della materia “mancante” si nasconderebbe in enormi filamenti di gas incandescente che collegano gli ammassi di galassie: un team di astronomi ha individuato e caratterizzato uno di questi filamenti, scoprendo che ha una massa 10 volte superiore a quella della Via Lattea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dalle onde radio a una scoperta sensazionale: l'universo mostra la sua materia "mancante" - comprensione dell'universo, aprendo nuove frontiere di ricerca e rivelando i segreti più profondi del cosmo.

