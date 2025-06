Il mistero del volo Air India precipitato un motore installato a marzo | Era completamente nuovo

Il mistero dietro il tragico incidente dell'Air India si infittisce, sollevando dubbi sulla sicurezza degli interventi tecnici e sulle cause reali dello schianto. Con un motore appena installato e l’altro revisionato di recente, la vicenda apre una serie di interrogativi cruciali ancora senza risposta. Il CEO della compagnia invita a mantenere la calma e ad aspettare le indagini ufficiali prima di trarre conclusioni affrettate. Continua a leggere.

"Il motore destro del Boeing 787-8 Dreamliner caduto era nuovo, installato nel marzo 2025. Il motore sinistro era stato revisionato l'ultima volta nel 2023" ha affermato il Ceo di Air India mettendo in guardia dal trarre conclusioni affrettate sui motivi del disastro aereo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

