Il ministro Foti contro il M5s | Non è obbligatorio essere intellettualmente onesti – Video

Il ministro Foti si scaglia contro il M5S, sottolineando l’assenza di favoritismi nell’assegnazione dei fondi destinati a Maglie. Durante il question time alla Camera, ha ribadito che le risorse per 9 milioni di euro sono state distribuite in modo trasparente e senza preferenze, come avviene per altri Comuni. La sua fermezza sulla correttezza delle procedure invita a riflettere sull’importanza dell’onestà intellettuale nel dibattito pubblico.

Nell’assegnazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione al Comune di Maglie “posso garantire che non c’è nessun favoritismo, come non c’è stato nessun favoritismo presso altri Comuni”: lo ha detto il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Tommaso Foti, rispondendo al question time alla Camera. Foti ha ricordato che l’assegnazione per due interventi a Maglie, per complessivi 9 milioni di euro, è stata fatta quando il presidente della Regione Puglia era Emiliano. “Se vi è un governo di sinistra può dare i soldi al Comune di Maglie, se vi è un governo di centrodestra non può farlo?”, ha detto Foti, secondo cui non bisogna misurare i colori politici delle amministrazioni ma guardare alle esigenze dei territori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il ministro Foti contro il M5s: “Non è obbligatorio essere intellettualmente onesti” – Video

In questa notizia si parla di: foti - ministro - obbligatorio - essere

Revisione del Pnrr: nessun cantiere fermo, assicura il ministro Foti - Il ministro degli Affari europei, Tommaso Foti, assicura che con la revisione del Pnrr nessun cantiere si ferma o viene sospeso.

Giovedì Matteo Salvini annuncia che “reintrodurre un annetto (sic!) di servizio militare per i nostri ragazzi e per le nostre ragazze potrebbe essere molto utile”. Il giorno successivo Silvio Berlusconi dichiara: “Perché i giovani dovrebbero votarci? Perché siamo s Vai su Facebook

Foti vs M5s al Question time: Non è obbligatorio essere intellettualmente onesti; Pnrr, opere in ritardo: tre settimane per la nuova proposta all’Ue; Valditara: Arresto obbligatorio in flagranza per le aggressioni ai prof.

Foti vs M5s al Question time: Non è obbligatorio essere intellettualmente onesti - "Non è obbligatorio essere intellettualmente onesti, mi dispiace che non vi sia una situazione della rappresentazione della realtà su questa interrogazione. Lo riporta ilgiornale.it

La resa di Foti: «Spopolamento irreversibile», il governo abbandona il Sud - Per il Piano nazionale sulle aree interne i borghi depressi verranno lasciati al loro destino. Come scrive editorialedomani.it