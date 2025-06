Il ministro Crosetto dice che l'Italia non entrerà in guerra con l'Iran anche se gli Usa attaccheranno

Il ministro Crosetto rassicura: l’Italia resta ferma sulla sua posizione di neutralità, anche di fronte a una possibile escalation in Medio Oriente. La fiducia nel dialogo e nella diplomazia prevale, assicurando che nessun soldato italiano prenderà parte a operazioni militari contro l’Iran. Ma cosa significa questa scelta strategica? Scopriamolo insieme, analizzando le implicazioni geopolitiche e le potenziali conseguenze per il nostro Paese.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha detto che "sicuramente l'Italia non pensa di entrare in guerra con l'Iran", e che "non ci saranno mai soldati italiani o aerei italiani che bombarderanno l'Iran", anche se gli Stati Uniti decidessero di intervenire nel conflitto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

