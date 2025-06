Il Milan di Allegri e Modric i ritorni di Pioli e Gattuso | parla Ambrosini

Massimo Ambrosini rivela i retroscena più affascinanti sul Milan, tra il ritorno di Pioli e Gattuso e le sfide di Allegri con Modric. L’ex capitano rossonero, in esclusiva al 'Corriere dello Sport', svela dettagli sorprendenti e analizza le strategie di una squadra sempre pronta a stupire. Le sue parole offrono uno sguardo unico sulla storia recente del club e le sue ambizioni future. Scopriamo insieme cosa ci riserva il futuro rossonero.

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan di Allegri e Modric, i ritorni di Pioli e Gattuso: parla Ambrosini

In questa notizia si parla di: milan - ambrosini - allegri - modric

Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …” - Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e ora opinionista per DAZN, commenta l'arrivo di Igli Tare nella società rossonera.

#Ambrosini: “#Allegri è una garanzia, so che è molto carico. #Modric…” ? #MilanPress Vai su X

TUTTI PAZZI PER MODRIC Al suo ingresso durante Real Madrid-Al Hilal, Luka #Modric, promesso sposo del Milan, é stato osannato da Simone Inzaghi e da tutto lo stadio di Miami; tantissime maglie a lui dedicate, sia del Real che della Croazia. Un campio Vai su Facebook

Ambrosini: Allegri è una garanzia. So che è estremamente carico; Ambrosini sul Milan: “Modric? Un grandissimo campione”. Poi il commento su Allegri; Ambrosini: Gattuso non ha spazio per pianificare come ct dell'Italia.

Ambrosini: “Allegri è una garanzia, so che è carico. L’arrivo di Modric…” - Massimo Ambrosini ha rilasciato delle dichiarazioni sul nuovo Milan dopo l’arrivo di Allegri e quello imminente di Modric ... Si legge su msn.com

Ambrosini promuove Gattuso: "E' l'uomo giusto per la Nazionale" - L'ex giocatore del Milan esalta le strategie rossonere: "Allegri è una garanzia per tornare al successo, Modric è un campione assoluto" ... Secondo msn.com