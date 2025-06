Il Messico si prepara all’arrivo dell’uragano Erick

Il Messico si sta preparando ad affrontare l’arrivo dell’uragano Erick, che ha rapidamente sfondato la categoria 3 con venti di 200 km/h. La costa pacifica del sud, già in allerta, si mobilita per proteggere le comunità e garantire la sicurezza dei cittadini. Le autorità hanno sospeso tutte le attività nelle zone più a rischio, in un tentativo di limitare i danni e salvaguardare vite umane. La situazione rimane critica e in costante aggiornamento.

La costa pacifica del Messico meridionale si prepara all'arrivo dell' uragano Erick. Dopo essersi rapidamente trasformato in uragano di categoria 3 ha raggiunto venti di 200 kmh, secondo quanto riferito dal Centro Nazionale Uragani degli Stati Uniti con sede a Miami. Il governatore dello Stato di Guerrero, Evelyn Salgado, ha dichiarato su X che tutti gli spostamenti ad Acapulco e in altre località balneari sono stati sospesi. Le scuole di tutto lo Stato sarebbero rimaste chiuse per il secondo giorno consecutivo.

