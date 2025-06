Il messaggio di Taremi all'Inter prima del debutto al Mondiale per Club | è ancora bloccato in Iran

In un clima di tensione e speranza, Taremi ha inviato un messaggio di incitamento alla sua squadra dell’Inter prima del debutto al Mondiale per club, mentre il suo caso resta ancora bloccato in Iran. A due ore dalla sfida contro il Monterrey, il suo supporto si fa sentire forte e chiaro, testimoniando il legame indissolubile con il club e la volontà di tornare presto a casa. Continua a leggere.

Taremi e l'Inter, prove di divorzio

